Франція

Три очки для команди італійського фахівця.

У рамках 20-го туру французької Ліги 1 Марсель на своєму полі приймав Ліон.

Примітно, що в цьому матчі ми побачили дуель двох колишніх головних тренерів донецького Шахтаря — Роберто Де Дзербі і Паулу Фонсеки.

У підсумку, в напруженій боротьбі, переможцем вийшов італієць.

Марсель — Ліон 3:2

Голи: Грінвуд, 61, Рабьо, 64, Луїс Енріке, 85 — Толіссо, 53, Ляказетт, 72 (з пенальті).

Марсель: Рульї, Корнеліус, Балерді, Мурільо, Рабьо, Надір (Гуїрі, 58), Мерлен (Лірола, 80), Гейбйорг, Ронж'є, Луїс Енріке, Грінвуд (Гарсія, 90).

Ліон: Лукас Перрі, Тальяфіко, Ніакате, Мата, Кумбьоді, Верету (Тессманн, 86), Матич (Альмада, 86), Нуама, Толіссо, Шеркі, Ляказетт (Мікаутадзе, 80).

Попередження: Мурільйо (42), Де Дзербі (61), Балерді (68), Тальяфіко (82), Хейбйорг (90+2), Корнеліус (90+4).