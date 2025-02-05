Франція

Визначилися три учасники наступного раунду турніру.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Франції-2024/25 у вівторок, 4 лютого, відбулися три поєдинки за участі клубів Ліги 1.

Брест дістався чвертьфіналу турніру завдяки голу у ворота Труа в компенсований час.

Труа — Брест 1:2

Голи: Маньєтті, 55 (авт.) — Салах, 49, Сіма, 90+2

Брест: Кудер — Зогбе, Ле Кардіналь, Кулібалі, Бурго (Айдара, 78) — Салах, Маньєтті, Фернандес (Ліс-Мелу, 69) — Февр (Сіма, 80) — Бальде (Ажорк, 69), Думбія (Перейра Лаже, 69)

Драматичної поразки, що призвела до вильоту, зазнав на власному полі Лілль.

Лілль — Дюнкерк* 1:1 (серія пен. — 4:5)

Голи: А. Гомеш, 85 — Теян, 90+6

Лілль: Манноне — Меньє, Діакіте, Алекссандру, Баккер — Мукау (А. Гомеш, 71), Андре — Гаральдссон, Кабелла (Акпом, 63), Сахрауї (Мбаппе, 63) — Девід (Буадді, 90+1)

ПСЖ очікувано, але скромно впорався з представником третього дивізіону країни.

Ле-Ман — ПСЖ 0:2

Голи: Дуе, 25, Баркола, 71

ПСЖ: сафонов — Заг (Хакімі, 46), Бералдо, Пачо (Кімпембе, 81), Ернандес (Мендеш, 46) — Лі, Маюлю (Вітінья, 68), Руїс — Дуе (Баркола, 68), Рамуш, Кварацхелія