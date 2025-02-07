Чвертьфінальні матчі відбудуться 26 лютого.
Гравці ПСЖ, Getty Images
07 лютого 2025, 10:39
Стали відомі підсумки жеребкування чвертьфінальних матчів Кубку Франції у сезоні-2024/25.
Нагадаємо, до чвертьфіналу вийшли Брест, Дюнкерк, ПСЖ, Канн, Бріошен, Анже, Генгам та Реймс.
Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубку Франції:
Бріошен — ПСЖ
Анже — Реймс
Брест — Дюнкерк
Канн — Генгам
Чвертьфінальні матчі турніру заплановано на 26 лютого.
Нагадаємо, чинним переможцем Кубку Франції є ПСЖ, який у фіналі обіграв Ліон (2:1).