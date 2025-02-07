Стали відомі підсумки жеребкування чвертьфінальних матчів Кубку Франції у сезоні-2024/25.

Нагадаємо, до чвертьфіналу вийшли Брест, Дюнкерк, ПСЖ, Канн, Бріошен, Анже, Генгам та Реймс.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубку Франції:

Бріошен — ПСЖ

Анже — Реймс

Брест — Дюнкерк

Канн — Генгам

Чвертьфінальні матчі турніру заплановано на 26 лютого.

Нагадаємо, чинним переможцем Кубку Франції є ПСЖ, який у фіналі обіграв Ліон (2:1).