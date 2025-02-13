Парижани не в захваті від гри італійського голкіпера.
Мілан, getty images
13 лютого 2025, 17:50
Керівництво ПСЖ розглядає можливість підписання воротаря італійського Мілана Майка Меньяна або голкіпера Лілля Люку Шевальє. Про це повідомляє GFFN.
За інформацією джерела, парижани вважають воротаря "россонері" кандидатом на заміну Джанлуїджі Доннаруммі, який, як стверджується, не переконує Луїса Енріке своїми виступами в цьому сезоні.
Також повідомляється про інтерес ПСЖ до голкіпера Лілля Люка Шевальє. Зазначається, що в разі купівлі нового воротаря цього літа Доннарумма може покинути клуб і повернутися в Серію А.
Чинна трудова угода італійця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року.
Цього сезону Джанлуїджі Доннарумма відіграв за ПСЖ 25 матчів, пропустив 24 голи та провів 7 матчів "на нуль".