Франція

Парижани не в захваті від гри італійського голкіпера.

Керівництво ПСЖ розглядає можливість підписання воротаря італійського Мілана Майка Меньяна або голкіпера Лілля Люку Шевальє. Про це повідомляє GFFN.

За інформацією джерела, парижани вважають воротаря "россонері" кандидатом на заміну Джанлуїджі Доннаруммі, який, як стверджується, не переконує Луїса Енріке своїми виступами в цьому сезоні.

Також повідомляється про інтерес ПСЖ до голкіпера Лілля Люка Шевальє. Зазначається, що в разі купівлі нового воротаря цього літа Доннарумма може покинути клуб і повернутися в Серію А.