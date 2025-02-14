Франція

Француз може повернутися на Батьківщину.

ПСЖ має намір підписати центрального захисника Ліверпуля Ібраїму Конате наступного трансферного вікна. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, керівництво парижан розглядає 25-річного француза, як довгострокову заміну для капітана команди Маркіньйоса, якому в травні виповниться 31 рік.

Підкреслюється, що сам Конате розглядає варіант із поверненням до Парижа, де він народився та наразі позитивно дивиться на перехід в ПСЖ.