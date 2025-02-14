Француз може повернутися на Батьківщину.
Ібраїма Конате, getty images
14 лютого 2025, 22:22
ПСЖ має намір підписати центрального захисника Ліверпуля Ібраїму Конате наступного трансферного вікна. Про це повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, керівництво парижан розглядає 25-річного француза, як довгострокову заміну для капітана команди Маркіньйоса, якому в травні виповниться 31 рік.
Підкреслюється, що сам Конате розглядає варіант із поверненням до Парижа, де він народився та наразі позитивно дивиться на перехід в ПСЖ.
Контракт француза з "червоними" розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.
Цього сезону Ібраїма Конате відіграв за Ліверпуль 26 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.