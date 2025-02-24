Франція

Парижани здобули чергову перемогу в Лізі 1.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про перемогу над Ліоном (3:2) в рамках 23-го туру французької Ліги 1 та матчі з Ліверпулем в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Його слова наводить RMC Sport.

"Ми хочемо добре грати в атаці. Ми маємо намір дарувати вболівальникам перемоги і титули, але робити це стильно. Ми не робимо жодних знижок та розрахунків, де б ми не грали.

Команда сильно додала в плані індивідуальності, характеру. Ми могли б краще контролювати емоції та хід гри наприкінці матчу. Гра наприкінці була якоюсь божевільною, і мені це не сподобалося. Але ми проявили характер.

Ліону нічого було втрачати, і вони багато атакували наприкінці гри. І ми показали, що готові до таких ситуацій — це може трапитися з нами знову в майбутньому. Ми показали всім, що готові грати в будь-який футбол проти будь-якої команди, якщо є правильний настрій.

Відчуваємо, що ми справді сильні. Тут не завжди легко грати, до того ж поле не було ідеальним. Це було проблемою для обох команд, і ми, і суперник намагалися грати у футбол.

Я з нетерпінням чекаю матчів з Ліверпулем — це зустріч двох чудових команд. Я почуваюся дуже впевнено. Нам подобаються такі ігри, і, звичайно, ми готові до них", — сказав Енріке.