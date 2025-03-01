Франція

У гравця дійсно широкий спектр можливостей.

Данський нападник англійського походження французького Монако Міка Майлз Бірет перебрався до Ліги 1 узимку цього року за 13 млн євро, які за нього отримав австрійський Штурм.

І одразу ж 22-річний виконавець опинився на видноті, бо відзначився 10 голами та двома гольовими передачами за вісім стартових матчів у чемпіонаті та Кубку Франції.

Загалом доробок форварда в цьому сезоні складає 24 голи та сім гольових передач за 35 зіграних поєдинків.

Із такими показниками не дивно, що гравцем зацікавились у лавах національної збірної Данії, однак Бірет не квапиться давати відповідь на виклик до "червоної гвардії" на березневі матчі.

Річ у тім, що вихованець лондонського Фулгема, який пройшов підготовку також і в юнацьких командах лондонського Арсеналу, після чого пограв за нідерландський Валвейк та шотландський Мазервелл, і пішов із "канонірів" улітку минулого року за 9 млн євро, має можливість виступати не тільки за Данію.

Міка має англійські коріння, а через родинні зв’язки пов’язаний також і з Німеччиною та Боснією і Герцеговиною.

У своєму останньому інтерв’ю гравець сказав наступне:

"Коли я приїхав сюди і пробув тут лише півтора місяці, я не думав, що мені будуть ставити такі питання, але, знаєте, схоже, їх починають зараз ставити.

Як тільки ти досягаєш успіху в клубному футболі, міжнародний футбол сам про себе подбає. Я збираюсь продовжувати наполегливо працювати для свого клубу.

Я перебуваю в унікальній ситуації. Небагато хто має право представляти чотири країни. І не чотири випадкові країни. Моя мама народилася і виросла в Боснії, мій тато наполовину датчанин, наполовину німець, а я жив в Англії, тому це унікальна ситуація.

Я не думаю, що хтось очікував, що я розпочну так добре, як я розпочав. Але я вдячний команді, тренерському штабу та всім, хто мене оточував, за те, що вони допомогли мені відчути себе так комфортно", — заявив данський виконавець.

Водночас Бірет уже встиг пограти за молодіжні команди Данії віком до 19 та до 21 років, забивши три голи в 11 матчах.