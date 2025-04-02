Франція

Клуб із другого дивізіону змусив Луїса Енріке пошкодувати про виріб воротаря на цей півфінал, але обійшлося легким переляком.

У рамках 1/2 фіналу Кубка Франції друголіговий Дюнкерк приймав на власному полі французького гегемона Парі Сен-Жермен.

Незважаючи на статус аутсайдера, гравцям Дюнкерка вдалося шокувати паризький гранд у перші півгодини гри, змусивши команду Луїса Енріке поступатися в рахунку у два м'ячі.

Утім, під завісу першого тайму ПСЖ відіграв один гол завдяки Усману Дембеле, а після перерви атака парижан на чолі з Дембеле довершила справу щодо камбеку — 4:2.

Паризький гранд вийшов до фіналу Кубка Франції, де зіграє з переможцем пари Канни — Реймс.