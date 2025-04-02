У рамках 1/2 фіналу Кубка Франції друголіговий Дюнкерк приймав на власному полі французького гегемона Парі Сен-Жермен.

Незважаючи на статус аутсайдера, гравцям Дюнкерка вдалося шокувати паризький гранд у перші півгодини гри, змусивши команду Луїса Енріке поступатися в рахунку у два м'ячі.

Утім, під завісу першого тайму ПСЖ відіграв один гол завдяки Усману Дембеле, а після перерви атака парижан на чолі з Дембеле довершила справу щодо камбеку — 4:2.

Паризький гранд вийшов до фіналу Кубка Франції, де зіграє з переможцем пари Канни — Реймс.

Кубок Франції. 1/2 фіналу

 
Дюнкерк
24
ПСЖ

Дюн.

0102030405060708090

ПСЖ

Голи
 7’ Венсан Сассо Усман Дембеле 45’ 
 27’ Муханад Аль-Саад Маркіньйос 48’ 
  Дезіре Дуе 62’ 
  Усман Дембеле 90+3 
 