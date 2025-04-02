Клуб із другого дивізіону змусив Луїса Енріке пошкодувати про виріб воротаря на цей півфінал, але обійшлося легким переляком.
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02 квітня 2025, 00:19
У рамках 1/2 фіналу Кубка Франції друголіговий Дюнкерк приймав на власному полі французького гегемона Парі Сен-Жермен.
Незважаючи на статус аутсайдера, гравцям Дюнкерка вдалося шокувати паризький гранд у перші півгодини гри, змусивши команду Луїса Енріке поступатися в рахунку у два м'ячі.
Утім, під завісу першого тайму ПСЖ відіграв один гол завдяки Усману Дембеле, а після перерви атака парижан на чолі з Дембеле довершила справу щодо камбеку — 4:2.
Паризький гранд вийшов до фіналу Кубка Франції, де зіграє з переможцем пари Канни — Реймс.
|Голи
| 7’ Венсан Сассо
|Усман Дембеле 45’
| 27’ Муханад Аль-Саад
|Маркіньйос 48’
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|Дезіре Дуе 62’
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|Усман Дембеле 90+3’