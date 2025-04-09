Франція

Перша зустріч із Астон Віллою в 1/4 фіналу ЛЧ — ювілейна для іспанського фахівця в якості керманича парижан.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА жереб звів Парі Сен-Жермен на власному полі з Астон Віллою.

Для головного тренера парижан Луїса Енріке ця зустріч із бірмінгемцями стала ювілейною, 100-ю, на чолі ПСЖ.

Нагадаємо, іспанський фахівець очолив паризький гранд улітку 2023 року, вигравши з того моменту два титули французької Ліги 1, один Кубок Франції та два Суперкубка Франції.

У поточному сезоні Луїс Енріке ще може поповнити колекцію трофеїв Лігою чемпіонів і ще одним Кубком Франції, де його команда 24 травня зіграє у фіналі з Реймсом.

У попередніх 99 матчах в якості головного тренера ПСЖ статистика Луїса Енріке наступна: 70 перемог, 18 нічиїх, 11 поразок, у середньому 2,3 набраних очки за гру, 256 забитих голів та 97 пропущених.