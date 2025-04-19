Франція

Команда достроково втратила шанси залишитися в Лізі 2.

Футбольний клуб Кан, який на 80% належить родині Кіліана Мбаппе, вилетів у третій дивізіон Франції вперше з 1981 року.

У матчі 31-го туру Ліги 2 команда зазнала поразки з рахунком 0:3 від Мартіга і за три тури до завершення чемпіонату остаточно втратила шанси на збереження прописки у другому дивізіоні.

Після 31 матчу Кан має лише 21 очко і в наступному сезоні виступатиме у Національному чемпіонаті – третій за рангом лізі Франції.

Нагадаємо, що минулого літа сім’я нападника Реала та збірної Франції Кіліана Мбаппе придбала 80% акцій клубу приблизно за 20 мільйонів євро.