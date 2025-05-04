Франція

Керманич прокоментував підготовку до Лілля.

Марсель проведе центральний матч тридцять другого туру французької Ліги 1 в гостях у Лілля в боротьбі за місце в наступному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА.

"Провансальці" наразі на третій сходинці випереджають "догів", які йдуть шостими, усього на два очки.

Напередодні гри головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі розповів про настрій у колективі.

"Ми багато працювали і добре підготувались до гри. Ми побачили, що ентузіазм повернувся до команди після матчу проти Бреста. І мужність теж.

До цього ми пройшли через період, коли були занадто передбачуваними для суперників. Джонатан Роу на вістрі атаки може принести нам цю необхідну непередбачуваність. Ось чому я вибрав його замість Мопе на попередню гру. Ніл більш чистий нападник, а Джонатан — швидший за нього, більше створює ситуацій один на один. Але він також може зіграти і зліва.

Цього тижня ми спробували захист з трьома та чотирма захисниками. Подивимось, на чому зупинимось у наступній грі.

Для Марселя цього сезону найкращою залишається система з трьома захисниками і двома центральними півзахисниками. Ми змінились для матчу проти Бреста, і тепер ми можемо грати і так, і так. Але я все одно переконаний, що для цих гравців це — найкраща система.

Як тренер, я віддаю перевагу системі з двома широкими вінгерами, захисниками, які постійно йдуть уперед, і двома центральними захисниками. Але зараз головне — поважати характеристики власних гравців. Тренер не дуже розумний, якщо він цього не робить.

Грати на нічию? Ми не можемо задовольнятись лише одним балом після цього матчу. Це буде важка гра. Лілль — дуже хороша команда, яка добре виступила в Лізі чемпіонів і в чемпіонаті. Ми не можемо просто думати про захист і намагатись здобути нічию за будь-яку ціну. Треба сконцентруватись на собі, адже у нас все ще попереду.

Я вірю у важку працю та відповідні привілеї за неї. Мені не подобається отримувати те, чого не заслуговую. Я завжди приходжу на пресконференції, щоб поговорити після поразок і зробити чесний аналіз.

Якщо ж ми говоримо про Лігу чемпіонів, то я думаю, що ми на це заслуговуємо. Ми на другому місці. Але чемпіонат ще не закінчився", — заявив італійський фахівець.

Матч Лілль — Марсель відбудеться 4 травня, о 21:45.