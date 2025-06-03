Франція

Український захисник уже погодився на перехід до французького гранда — угода може бути оформлена найближчим часом.

Французький гранд Парі Сен-Жермен офіційно зробив пропозицію щодо трансферу українського захисника Іллі Забарного, який виступає за Борнмут в англійській Прем’єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Фабріс Гоукінс з RMC з посиланням на джерела в Англії.

За інформацією джерела, спортивний радник ПСЖ Луїш Кампуш уже в понеділок перебував в Англії, де особисто вів переговори з представниками Борнмута.

Ілля Забарний позитивно сприйняв ідею переходу до французького клубу та вже надав згоду на трансфер. Паризький клуб прагне якнайшвидше завершити перемовини й оформити угоду до початку нового сезону.

Також повідомляється, що ПСЖ працює над ще одним трансфером з англійської Прем’єр-ліги, однак ім’я потенційного новачка наразі не розголошується.