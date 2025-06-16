Франція

Немає домовленості щодо продовження контракту.

Аргентинський фланговий захисник Ніколас Тальяфіко почав свої виступи за французький Ліон у 2022 році після трансферу з амстердамського Аякса за 4,2 млн євро.

За цей час 32-річний виконавець устиг стати ключовим гравцем для "ткачів" і провів 102 матчі (9 голів, 10 асистів).

Однак його контракт за кілька тижнів добігає до завершення, тоді як домовленостей щодо нової угоди поміж клубом та гравцем наразі немає.

Очікується, що Тальяфіко поповнить склад учасників ринку вільних агентів та вже повідомив своїм агентам про бажання залишити Ліон навіть у разі надходження пропозиції нової угоди.

За сезон Ніколас провів 33 матчі, забив п’ять голів та віддав три гольові передачі.