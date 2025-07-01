Франція

Французький форвард залишає Ліон і відкриває нову сторінку в кар’єрі.

NEOM FC завершив усі формальності щодо трансферу нападника Александра Ляказетта з Ліона. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Клуб із Саудівської Про-ліги досяг повної домовленості з 34-річним французом, який вирішив розпочати новий етап своєї кар’єри на Близькому Сході.

Ляказетт провів свій другий період у Ліоні з 2022 року, куди повернувся після п’ятирічного виступу за Арсенал.

Минулого сезону форвард забив 19 голів та віддав 3 асисти у 42 матчах за ліонський Олімпік у всіх турнірах.