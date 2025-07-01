Французький форвард залишає Ліон і відкриває нову сторінку в кар’єрі.
Александр Ляказетт, Getty Images
01 липня 2025, 18:23
NEOM FC завершив усі формальності щодо трансферу нападника Александра Ляказетта з Ліона. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
Клуб із Саудівської Про-ліги досяг повної домовленості з 34-річним французом, який вирішив розпочати новий етап своєї кар’єри на Близькому Сході.
Ляказетт провів свій другий період у Ліоні з 2022 року, куди повернувся після п’ятирічного виступу за Арсенал.
Минулого сезону форвард забив 19 голів та віддав 3 асисти у 42 матчах за ліонський Олімпік у всіх турнірах.