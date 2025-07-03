Франція

51-річний чоловік помер після втрати свідомості під час роботи на будівництві офісів футбольного клубу.

Сумна новина надійшла з Осера — під час будівництва нових офісних приміщень на території стадіону Аббе-Дешам трагічно загинув працівник. Про це у середу, 2 липня, повідомив футбольний клуб Осер у своїх офіційних каналах.

Інцидент стався днем раніше, 1 липня, близько 14:30. 51-річний чоловік, який відповідав за бетонну опалубку, раптово знепритомнів просто під час виконання робіт. Перед тим, за словами очевидців, він почав говорити незв'язно, після чого у нього почалися судоми.

За даними радіо Ici Auxerre, постраждалого негайно госпіталізували до лікарні в Осері, де лікарі зафіксували ознаки сильного зневоднення. На жаль, врятувати його не вдалося.

Трагедія трапилася в день, коли департамент Йонна опинився серед 16 регіонів Франції, для яких було оголошено червоний рівень погодної небезпеки через надзвичайну спеку.