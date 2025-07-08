Франція

Французький гранд зробив пропозицію в 28 млн євро.

Марсель активно працює над посиленням атакувальної лінії та зробив офіційну пропозицію у розмірі 28 мільйонів євро за Ігора Пайшан, вінгера нідерландського Фейєнорда, повідомляє L'Équipe.

25-річний бразилець став головною трансферною ціллю Роберто Де Дзербі.

Французький клуб стежив за бразильцем кілька тижнів, а тепер зробив перший офіційний крок. Відповіді "роттердамців" поки що немає, але очікується, що переговори триватимуть.

Пайшан перейшов до Фейєнорда влітку 2022 року з Корітіби за 4,5 млн євро і швидко став ключовим гравцем команди. У його активі — 18 голів та 14 асистів у 47 матчах минулого сезону.

Окрім Марселя, інтерес до бразильця також проявляє Манчестер Юнайтед. Однак, французи мають перевагу у переговорах і сподіваються закрити трансфер найближчим часом.