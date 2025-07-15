Франція

Новий виток трансферної гри: "туринці" шукають спосіб повернути нападника парижан

Ювентус відновлює спроби підписати нападника Рандаля Коло Муані з ПСЖ, але вже зараз отримав попередження — італійці не єдині, хто зацікавлений у гравцеві.

Французький форвард провів останню частину сезону в оренді в Турині, допомагаючи команді Ігора Тудора. Втім, після завершення клубного чемпіонату світу, орендна угода завершилася, і Коло Муані повернувся до Парижа.

За інформацією Calciomercato, під час обговорення умов оренди сторони домовилися повернутись до перемовин перед новим сезоном. Однак цього разу ПСЖ має чітку позицію — клуб хоче або продати гравця за 45 мільйонів євро, або ж оформити нову оренду лише за умови обов’язкового викупу.

Парижани витратили 80 мільйонів євро на Коло Муані два роки тому, і попри зниження його вартості, готові розглядати лише вигідні пропозиції. Зокрема, серед можливих умов — оренда за 10 мільйонів із подальшим викупом за 30.

У Турині ситуація ускладнюється невизначеним майбутнім Душана Влаховича. Його контракт добігає кінця, і поки клуб не вирішив, чи зберігатиме серба в команді. Ювентус розглядає варіант: або Влахович, або Коло Муані — обидва гравці навряд чи залишаться одночасно через фінансові обмеження.

Новий спортивний директор Дам'єн Комоллі отримав непросте завдання — вирішити долю атакувальної лінії. Тим часом ПСЖ активізував пошуки нової команди для свого гравця та дав зрозуміти, що готовий вести перемовини з іншими претендентами.

Серед альтернативних варіантів — англійські Челсі та Арсенал. У разі, якщо лондонцям не вдасться домовитись із Спортінгом щодо Віктора Дьокереса, Коло Муані може стати пріоритетом. А Челсі, в свою чергу, вже приглядається до форварда на тлі можливої втрати Ніколаса Джексона.

Таким чином, ситуація довкола нападника лишається відкритою — на кону перехід, який може суттєво вплинути на трансферну мозаїку цього літа.