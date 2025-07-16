Франція

Американець погодив особисті умови з французьким клубом, угода перебуває на фінальній стадії.

Олімпік Марсель веде просунуті переговори з Ювентусом щодо переходу універсального нападника Тімоті Веа, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Мова йдеться про орендну угоду з обов’язковим викупом 25-річного вінгера, який активується за певних умов.

Сторони ще узгоджують суму викупу, однак сам американський футболіст вже домовився про особисті умови з командою Роберто Де Дзербі.

Веа приєднався до Ювентуса влітку 2023 року з Лілля за приблизно 13 мільйонів євро. Відтоді він провів 78 матчів у складі "б'янконері", забивши 7 голів і віддавши 7 результативних передач.