Франція

Фелікс Коррейя підписав контракт із французьким клубом до 2029 року.

Лілль підписав 24-річного вінгера Фелікса Коррейю з португальського Жил Вісенте. Португалець уклав контракт на чотири роки — до літа 2029 року.

Вихованець Спортинга, Коррейя встиг пограти за резерв АЗ Алкмар, Ювентус U23, а також провів оренди в Пармі, Марітіму та Жил Вісенте, де у сезоні 2024/25 забив 10 голів і зробив 5 асистів у 37 матчах. Він регулярно виступав за молодіжні збірні Португалії та входив до символічної команди Євро U19 у 2019 році.

У коментарі клубному сайту новачок ЛОСК заявив:

— Я дуже радий приєднатися до Лілля. Це великий клуб і важливий крок у моїй кар’єрі. Тут чудова інфраструктура, амбітний проект і класні вболівальники. Я прагну розвиватися, допомагати команді перемагати й, звісно, забивати голи. Вперед, ЛОСК!