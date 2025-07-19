Франція

Перехід 32-річного французького опорника практично погоджено.

Іменитий опорний півзахисник французького Ліона Жордан Веретут продовжить кар’єру в катарському клубі Аль-Арабі. Про це повідомляє відомий журналіст Фабріціо Романо.

За його даними, перехід 32-річного футболіста вже узгоджений. Імовірно, Веретут перейде до Аль-Арабі на правах вільного агента, адже його контракт із Ліоном діє до літа 2026 року, а французький клуб не проти розвантажити зарплатну відомість, відпустивши досвідченого хавбека.

Жордан Веретут приєднався до Ліона у вересні 2024 року, коли клуб заплатив Марселю 4 мільйони євро. Минулого сезону він зіграв 38 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи та зробив 1 результативну передачу.

Раніше Веретут виступав за Нант, Астон Віллу, Сент-Етьєнн, Фіорентину та Рому. За національну збірну Франції провів 6 матчів.

Незважаючи на фінансові труднощі, Ліон зміг зберегти прописку в Лізі 1, проте планує оновлення складу, в тому числі через відхід досвідчених гравців.