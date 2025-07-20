Франція

Мадридці можуть відпустити гравця через серію травм.

Французький центральний півзахисник Едуардо Камавінга свого часу дістався мадридському Реалу за порівняно невеликі гроші — 30 млн євро, які влітку 2021 року отримав за свого вихованця Ренн.

Із тих пір 22-річний виконавець провів у складі "галактікос" 180 матчів, забив чотири голи та віддав десять гольових передач, але найбільше клуб та вболівальників непокоїть його "результативність" у контексті потрапляння до лазарету.

Понад третину минулої кампанії Камавінга в підсумку пропустив через проблеми з м’язами та підколінним сухожиллям.

У Реалі розуміють, що така тенденція є тривожною в досі юному віці для футболіста, тож залишаються відкритими до потенційних пропозицій на ринку.

ЗМІ при цьому дізнались про зацікавленість французького Парі Сен-Жермен у послугах Едуардо, але наразі цей інтерес обмежується лише складанням профайлу футболіста.

Камавінга в минулому сезоні відіграв 35 матчів, забив два голи та віддав дві гольові передачі.