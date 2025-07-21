Франція

Парижани хочуть повернути француза на Батьківщину.

Французький ПСЖ цього літа має намір оформити трансфер півзахисника мадридського Реала Едуардо Камавінги. Про це повідомляє іспанське видання Marca.

За інформацією джерела, керівництво "королівського" клубу занепокоєне травматичністю 22-річного француза, тому може розглянути пропозиції по гравцю.

Зазначається, що в трансфері Камавінги особисто зацікавлений головний тренер парижан Луїс Енріке, який вбачає у французькому півзахиснику суттєве підсилення складу команди за рахунок універсалізму гравця.

Чинна трудова угода футболіста з "вершковими" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.

Минулого сезону Едуардо Камавінга відіграв за Реал 35 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі. Також протягом сезону-2024/25 він через різноманітні травми загалом пропустив 29 матчів мадридської команди.