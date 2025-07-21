Парижани хочуть повернути француза на Батьківщину.
Eduardo Camavinga, getty images
21 липня 2025, 17:45
Французький ПСЖ цього літа має намір оформити трансфер півзахисника мадридського Реала Едуардо Камавінги. Про це повідомляє іспанське видання Marca.
За інформацією джерела, керівництво "королівського" клубу занепокоєне травматичністю 22-річного француза, тому може розглянути пропозиції по гравцю.
Зазначається, що в трансфері Камавінги особисто зацікавлений головний тренер парижан Луїс Енріке, який вбачає у французькому півзахиснику суттєве підсилення складу команди за рахунок універсалізму гравця.
Чинна трудова угода футболіста з "вершковими" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.
Минулого сезону Едуардо Камавінга відіграв за Реал 35 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі. Також протягом сезону-2024/25 він через різноманітні травми загалом пропустив 29 матчів мадридської команди.