Франція

Французи сподіваються на генетичну складову.

Французький Ліон оформив трансфер захисника Рубена Клюйверта з португальської Каса Піа. Про це повідомляє офіційний сайт "ткачів".

Зазначається, що перехід 24-річного нідерландця обійшовся французькому клубу у 3,78 млн євро. Крім того, угода передбачає бонуси у розмірі до 0,65 млн. євро та 15% прибутку у разі перепродажу гравця в іншу команду.

Син легендарного Патріка Клюйверта підписав трудову угоду до 30 червня 2030 року.

Минулого сезону Рубен Клюйверт провів за Каса Пію 24 матчі, забив один гол та віддав одну результативну передачу.