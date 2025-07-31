Габонець підписав новий контракт після розірвання угоди з Аль-Кадісією.
П'єр-Емерік Обамеянг, пресслужба ФК Марсель
31 липня 2025, 20:08
П'єр-Емерік Обамеянг офіційно повернувся до чемпіонату Франції. Нападник з Габону знову став гравцем Марселя, підписавши дворічний контракт на правах вільного агента. Про це повідомляє пресслужба французького клубу.
Обамеянг вже виступав за Марсель у сезоні 2023/24, коли забив 30 м’ячів у 51 матчі та став найкращим бомбардиром Ліги Європи. Попри його індивідуальні успіхи, сезон загалом виявився провальним для Марселя.
Перед новим підписанням П’єр-Емерік розірвав контракт із саудівською Аль-Кадісією, до якої приєднався після попереднього періоду у Франції.
Тепер форвард працюватиме під керівництвом нового головного тренера команди — екс-наставника Шахтаря Роберто Де Дзербі, який має намір повернути клуб у боротьбу за трофеї.