Франція

Габонець підписав новий контракт після розірвання угоди з Аль-Кадісією.

П'єр-Емерік Обамеянг офіційно повернувся до чемпіонату Франції. Нападник з Габону знову став гравцем Марселя, підписавши дворічний контракт на правах вільного агента. Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Bien sûr que 𝐥𝐚 𝐟𝐨𝐮𝐝𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐮𝐭 𝐟𝐫𝐚𝐩𝐩𝐞𝐫 𝟐 𝐟𝐨𝐢𝐬 𝐚𝐮 𝐦𝐞̂𝐦𝐞 𝐞𝐧𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 ! ⚡️⚡️

𝑳’𝑰𝑴𝑴𝑬𝑵𝑺𝑰𝑺 𝑨𝑼𝑩𝑨 🇬🇦 est à nouveau Olympien ! 🐆🔵⚪️ https://t.co/nqomtZ7wzq pic.twitter.com/Ml81CACPal — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 31, 2025

Обамеянг вже виступав за Марсель у сезоні 2023/24, коли забив 30 м’ячів у 51 матчі та став найкращим бомбардиром Ліги Європи. Попри його індивідуальні успіхи, сезон загалом виявився провальним для Марселя.

Перед новим підписанням П’єр-Емерік розірвав контракт із саудівською Аль-Кадісією, до якої приєднався після попереднього періоду у Франції.

Тепер форвард працюватиме під керівництвом нового головного тренера команди — екс-наставника Шахтаря Роберто Де Дзербі, який має намір повернути клуб у боротьбу за трофеї.