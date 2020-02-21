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    21 февраля 2020, 18:29

    Раньери: Лукаку и Мартинеса будем останавливать цепями

    Наставник подчеркнул, что его команда хорошо подготовилась к поединке с Интером.

    Клаудио Раньери, Getty Images
    Клаудио Раньери, Getty Images 21 февраля 2020, 18:29

    Главный тренер Сампдории Клаудио Раньери поделился ожиданиями от предстоящего поединка своей команды в Серии А против миланского Интера.

    "Нам нужно показать идеальную игру, надо проявить большое желание и атаковать в нужный момент. Должно сложиться понимание, как противостоять Интеру. Мы знаем их сильные стороны и готовы к этой встрече. Наши поражения в последних матчах? Это не психологическая проблема. Не хватает баланса. Эта битва будет идти до последнего тура", — цитирует наставника Football Italia.

    "Как будем останавливать Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса? Цепями! Если серьезно, попытаемся отрезать их от передач и перехватывать пасы".

    Поединок Интер — Сампдория состоится в воскресенье, 23 февраля, в 21:45 на Сан-Сиро. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.

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