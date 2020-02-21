Раньери: Лукаку и Мартинеса будем останавливать цепями

Италия

Наставник подчеркнул, что его команда хорошо подготовилась к поединке с Интером.

Главный тренер Сампдории Клаудио Раньери поделился ожиданиями от предстоящего поединка своей команды в Серии А против миланского Интера.

"Нам нужно показать идеальную игру, надо проявить большое желание и атаковать в нужный момент. Должно сложиться понимание, как противостоять Интеру. Мы знаем их сильные стороны и готовы к этой встрече. Наши поражения в последних матчах? Это не психологическая проблема. Не хватает баланса. Эта битва будет идти до последнего тура", — цитирует наставника Football Italia.

"Как будем останавливать Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса? Цепями! Если серьезно, попытаемся отрезать их от передач и перехватывать пасы".

Поединок Интер — Сампдория состоится в воскресенье, 23 февраля, в 21:45 на Сан-Сиро. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.