досье команды Болонья Президент: Джо Сапуто Главный тренер: Синиша Михайлович Стадион: Stadio Renato Dall'Ara Год основания: 1909 Сайт клуба: http://www.bolognafc.it профиль Достижения статистика фото статьи видео Чемпион Италии 1925, 1929, 1936, 1937, 1939, 1941, 1964 (7) Кубок Италии 1970, 1974 (2) Кубок Интертото 1998 (1) рекорды Больше всего матчей Джакомо Бульгарелли (1959-1975) - 488 Больше всего голов Анджело Скьявио (1922-1938) - 252 1/10 © Getty Images 2/10 © Getty Images 3/10 © Getty Images 4/10 © Getty Images 5/10 © Getty Images 6/10 © Getty Images 7/10 © Getty Images 8/10 © Getty Images 9/10 © Getty Images 10/10 © Getty Images Фотогалерея Серия А. 19-й тур Фотогалерея Серия А. 19-й тур Фотогалерея Серия А. 19-й тур Фотогалерея Серия А. 19-й тур Фотогалерея Серия А. 19-й тур Фотогалерея Серия А. 19-й тур Фотогалерея Серия А. 19-й тур Фотогалерея Серия А. 19-й тур Фотогалерея Серия А. 19-й тур Фотогалерея Серия А. 19-й тур Фотогалерея Серия А. 19-й тур Сезон: Турнир: И — сыгранные игры Г — забитые голы (пен.) П — голевые пасы Г+П — гол+пас ЖК — жёлтые карточки КК — красные карточки Сергей Шевченко 25 октября 2021, 15:45 Четыре тренерских удаления, очередной гол Малиновского, героизм Болоньи: итоги 9-го тура Серии А Разбираем основные события в чемпионате Италии. Итоги тура 04 октября 2021, 13:23 Серия А. Итоги 7-го тура: эффектная победа Милана, Ювентус выигрывает дерби, Болонья громит Лацио Обзор главных событий в чемпионате Италии Сергей Шевченко 19 августа 2021, 10:00 Возрождение Торино, сумасшедшая Болонья и новая команда Коваленко: представление нижней части таблицы Серии А Рассказываем, чем живут итальянские середняки Сергей Шевченко 20 июня 2020, 11:43 Италия возвращается: четыре главные интриги Серии А Сергей Шевченко — о том, что будет нас волновать в концовке итальянского сезона. Сергей Шевченко 27 октября 2019, 12:04 За кого болеют итальянские знаменитости. Часть 2 — от Морриконе до "Фантоцци" Продолжение текста Сергея Шевченко о ВИП-болельщиках итальянских клубов Сергей Шевченко 22 августа 2019, 12:45 Серия А. Представление команд на сезон-2019/20. Нижняя часть таблицы Сергей Шевченко — о клубах второй десятки Серии А. Что их ждет: борьба за выживание или попытка дотянуться до еврокубков? Сергей Шевченко 13 июня 2019, 16:30 Спонсоры клубов Серии А. Часть 2 Продолжение текста Сергея Шевченко о титульных спонсорах итальянских футбольных команд. Итоги 07 июня 2019, 17:50 Серия А: волшебник Михайлович, бесшабашная Парма, ленивый Сассуоло и другие представители "золотой середины" в итогах сезона-2018/19 Football.ua представляет итоги чемпионата Италии сезона-2018/19. Сергей Шевченко 26 апреля 2019, 08:00 Спасти Болонью. История с незавершенным финалом Сергей Шевченко — о преображении "россоблу" по ходу этого сезона Сергей Шевченко 02 ноября 2018, 16:49 Серия А. Итоги после 10 туров Сергей Шевченко — вкратце о каждой из команд чемпионата Италии 02 мая 2022 Рома — Болонья 0:0 Огляд матчу До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Серії A. 28 апреля 2022 Болонья — Інтер 2:1 Відео голів та огляд матчу До вашої уваги найкращі моменті матчу Серії А. 16 апреля 2022 Ювентус — Болонья 1:1 Відео голів та огляд матчу До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку. 05 апреля 2022 Мілан — Болонья 0:0 Огляд матчу До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії. 21 марта 2022 Болонья — Аталанта 0:1 Відео голу та огляд матчу До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії. 22 февраля 2022 Болонья — Специя 2:1 Видео голов и обзор матча Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи. 13 февраля 2022 Лацио — Болонья 3:0 Видео голов и обзор матча Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии. 22 января 2022 Верона — Болонья 2:1 Видео голов и обзор матча Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи. 18 января 2022 Болонья — Наполи 0:2 Видео голов и обзор матча Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии. 12 января 2022 Кальяри — Болонья 2:1 Видео голов и обзор матча Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.