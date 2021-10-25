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  • досье команды

    Болонья

    Президент: Джо Сапуто
    Главный тренер: Синиша Михайлович
    Стадион: Stadio Renato Dall'Ara
    Год основания: 1909
    Сайт клуба: http://www.bolognafc.it

    Чемпион Италии

    1925, 1929, 1936, 1937, 1939, 1941, 1964 (7)

    Кубок Италии

    1970, 1974 (2)

    Кубок Интертото

    1998 (1)

    рекорды

    Больше всего матчей Джакомо Бульгарелли (1959-1975) - 488
    Больше всего голов Анджело Скьявио (1922-1938) - 252

    Сезон:

    Турнир:

    И — сыгранные игры

    Г — забитые голы (пен.)

    П — голевые пасы

    Г+П — гол+пас

    ЖК — жёлтые карточки

    КК — красные карточки
    Рома — Болонья, Getty Images

    02 мая 2022

    Рома — Болонья 0:0 Огляд матчу

    До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Серії A.

    Болонья — Інтер, Getty Images

    28 апреля 2022

    Болонья — Інтер 2:1 Відео голів та огляд матчу

    До вашої уваги найкращі моменті матчу Серії А.
    Ювентус — Болонья, getty images

    16 апреля 2022

    Ювентус — Болонья 1:1 Відео голів та огляд матчу

    До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку.
    Мілан — Болонья, getty images

    05 апреля 2022

    Мілан — Болонья 0:0 Огляд матчу

    До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.
    Мустафа Сіссе - автор переможного голу, Getty Images

    21 марта 2022

    Болонья — Аталанта 0:1 Відео голу та огляд матчу

    До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.
    Болонья - Специя, getty images

    22 февраля 2022

    Болонья — Специя 2:1 Видео голов и обзор матча

    Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

    Лацио — Болонья, Getty Images

    13 февраля 2022

    Лацио — Болонья 3:0 Видео голов и обзор матча

    Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
    Верона — Болонья, Getty Images

    22 января 2022

    Верона — Болонья 2:1 Видео голов и обзор матча

    Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.
    Болонья — Наполи, Getty Images

    18 января 2022

    Болонья — Наполи 0:2 Видео голов и обзор матча

    Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
    Кальяри - Болонья, getty images

    12 января 2022

    Кальяри — Болонья 2:1 Видео голов и обзор матча

    Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

    Італія. Серія А

    # 18 травня 2022 И О
    1 Мілан Мілан 37 83
    2 Інтер Інтер 37 81
    3 Наполі Наполі 37 76
    4 Ювентус Ювентус 37 70
    5 Лаціо Лаціо 37 63
    6 Рома Рома 37 60
    7 Аталанта Аталанта 37 59
    8 Фіорентина Фіорентина 37 59
    9 Верона Верона 37 52
    10 Торіно Торіно 37 50
    11 Сассуоло Сассуоло 37 50
    12 Удінезе Удінезе 37 44
    13 Болонья Болонья 37 43
    14 Емполі Емполі 37 38
    15 Сампдорія Сампдорія 37 36
    16 Спеція Спеція 37 36
    17 Салернітана Салернітана 37 31
    18 Кальярі Кальярі 37 29
    19 Дженоа Дженоа 37 28
    20 Венеція Венеція 37 26

    подробная таблица

    Новости команды

    все новости

    состав команды

    вратари

    12 Италия

    Марко Молла

    19.06.2002
    22 Италия

    Франческо Барди

    18.01.1992
    23 Италия

    Никола Баньолини

    14.03.2004
    28 Польша

    Лукаш Скорупски

    05.05.1991
    45 Сенегал

    Мухамаду Сарр

    05.01.1997

    защитники

    Италия

    Габриэле Горбо

    11.01.2000
    Аргентина

    Нехуен Пас

    28.04.1993
    Нидерланды

    Денсо Касиус
    2 Шотландия

    Луис Бинкс

    02.09.2001
    3 Шотландия

    Аарон Хики
    4 Италия

    Кевин Бонифаци

    19.05.1996
    5 Франция

    Бакари Адама Сумаоро

    18.06.1992
    6 Бельгия

    Артур Теате
    15 Сенегал

    Ибрахима Мбайе

    19.11.1994
    24 Нидерланды

    Стефано Денсвил

    07.05.1993
    29 Италия

    Лоренцо Де Сильвестри

    23.05.1988
    35 Нидерланды

    Митчелл Дейкс

    09.02.1993
    68 Италия

    Омари Хаилоти

    полузащитники

    Швейцария

    Михель Эбишер

    06.01.1997
    Гана

    Годфред Донса

    07.06.1996
    Финляндия

    Никлас Пююхтия
    8 Аргентина

    Николас Домингес
    14 Италия

    Николас Виола

    12.10.1989
    16 Нигерия

    Кингсли Майкл

    26.08.1999
    17 Чили

    Гари Медель

    03.08.1987
    18 Исландия

    Андри Бальдурссон

    10.01.2002
    21 Италия

    Роберто Сориано

    08.02.1991
    30 Нидерланды

    Йерди Схутен
    32 Швеция

    Маттиас Сванберг
    82 Польша

    Каспер Урбански

    07.09.2004

    нападающие

    7 Италия

    Риккардо Орсолини

    24.01.1997
    9 Австрия

    Марко Арнаутович

    19.04.1989
    10 Италия

    Никола Сансоне

    10.09.1991
    11 Дания

    Андреас Сков Ольсен

    29.12.1999
    19 Парагвай

    Федерико Сантандер

    04.06.1991
    20 Нидерланды

    Сидней Ван Хойдонк

    06.02.2000
    55 Италия

    Эмануэль Виньято

    24.08.2000
    74 Италия

    Джанмарко Канджано

    16.11.2001
    91 Италия

    Диего Фальчинелли

    26.06.1991
    99 Гамбия

    Муса Барроу

    14.11.1997
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