Италия

Хавбек выразил желание продлить контракт с "нерадзурри".

Полузащитник миланского Интера Эшли Янг рассказал, что желает остаться в клубе еще минимум на один сезон.

"Хотел бы я остаться в Интере еще на сезон? Конечно, да. Я люблю Италию и Милан, то, как тепло к нашей команде относятся фанаты. Когда Антонио Конте позвонил мне, я сразу почувствовал, как его страсть к делу передается мне", — цитирует 34-летнего англичанина Goal.com.

"Я подумал, что Интер — это отличный вариант и сразу же сказал: "Я готов приехать и стать частью чего-то великого". Хочу остаться здесь и побеждать. Я уже учу итальянский. Люди тут очень страстные, приходится буквально кричать, когда разговариваешь".

Янг перебрался в Интер в январе этого года из Манчестер Юнайтед за 1,5 млн евро, подписав соглашение до конца сезона. Хавбек успел отыграть семь матчей за "змей", отметившись по одному разу голом и ассистом.

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