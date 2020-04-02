Италия

Нападающий Интера твердо уверен, что здоровье людей должно быть на первом месте.

Ромелу Лукаку недоволен тем, что чемпионат Италии в условиях коронавируса не прерывали, подвергая риску человеческие жизни.

"Здоровье важнее всего. Почему мы должны играть, если люди по всему миру рискуют своими жизнями? Разве это нормально, что чемпионат остановили только когда у игрока Ювентуса обнаружили коронавирус? Нет, это не нормально", — заявил Лукаку во время прямого эфира в Инстаграме.

"Признаюсь, я скучаю по футболу, но сейчас важно здоровье людей. Все остальное вторично. Мне больше всего не хватает ритма соревнований, борьбы с соперником на полном стадионе, поддержки болельщиков. Но я использую это время, чтобы проанализировать свои матчи и мои последние полгода жизни в целом".

Интер на момент приостановки чемпионата занимал третье место в Серии А, отставая на восемь очков от Лацио и на девять – от Ювентуса. При этом у "нерадзурри" есть игра в запасе.

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