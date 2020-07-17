Команда Антонио Конте забила сопернику четыре безответных мяча.
СПАЛ - Интер, Getty Images
17 июля 2020, 00:44
В первом тайме Интер добыл минимальное преимущество над СПАЛом благодаря голу Антонио Кандревы. Во второй части игры "нерадзурри" отличились еще трижды – забивали Кристиан Бираги, Алексис Санчес и Роберто Гальярдини.
Отметим, что Бираги и ненужный Манчестер Юнайтед Алексис Санчес записали на свой счет "1+1" по системе "гол+пас".
После этой победы Интер занимает второе место в турнирной таблице. За пять туров до окончания чемпионата команда Антонио Конте отстает от Ювентуса на шесть очков.
Следующие игры эти команды проведут 19 июля: Интер на выезде сыграет против Ромы, а СПАЛ отправится в гости к Брешии.
СПАЛ – Интер 0:4
Голы: Кандрева, 37, Бираги, 55, Санчес, 60, Гальярдини, 74.
СПАЛ: Летица – Сала, Викари (Саламон, 82), Бонифаци, Река (Сьонек, 67) – Эспето (Д`Алессандро, 66), Вальдифиори, Дабо, Мурджа (Тунев, 82) – Петанья, Черри (Ди Франческо, 75).
Интер: Ханданович – Шкриниар, Раноккья, Бастони (Д'Амброзио, 63) – Кандрева (Эспозито, 79), Брозович, Гальярдини (Валеро, 74), Бираги (Янг, 63) – Эриксен – Санчес (Пирола, 79), Мартинес.
Предупреждения: Вальдифиори, Мурджа – Бастони, Раноккья, Бираги.