Защитник Динамо может продолжить карьеру в Серии А.
ВИТАЛИЙ МИКОЛЕНКО, ФОТО ДИНАМО
18 августа 2020, 18:59
Журналист Никола Скира сообщает, что Виталий Миколенко может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
По его информации, интерес к защитнику проявляют Ювентус, Наполи и Интер. Однако переходу препятствует то, что у фулбека нет паспорта гражданина ЕС.
Напомним, что ранее Динамо заполучило Владимира Костевича, который присоединится к клубу в январе. Он выступает на позиции левого защитника.
Ранее Антонио Конте отказался комментировать слухи про Миколенко.