Италия

Защитник Динамо может продолжить карьеру в Серии А.

Журналист Никола Скира сообщает, что Виталий Миколенко может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

По его информации, интерес к защитнику проявляют Ювентус, Наполи и Интер. Однако переходу препятствует то, что у фулбека нет паспорта гражданина ЕС.

Напомним, что ранее Динамо заполучило Владимира Костевича, который присоединится к клубу в январе. Он выступает на позиции левого защитника.

Ранее Антонио Конте отказался комментировать слухи про Миколенко.