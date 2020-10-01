Италия

Выше украинца оценили только авторов трех из четырех голов в этом матче Робина Госенса и Алехандро Гомеса.

Статистический портал WhoScored поставил полузащитнику Аталанты Руслану Малиновскому оценку 8,1 за игру против Лацио (4:1). Это третий результат среди игроков обеих команд. Украинец отметился ассистом на Алехандро Гомеса.

Выше оценили только Робина Госенса (сделал "гол+пас") – 8,6 и автора дубля Алехандро Гомеса – 8,9. Автор еще одного гола Ханс Хатебур – четвертый с оценкой 7,7.

Среди футболистов проигравшего 1:4 Лацио высший балл достался Фелипе Кайседо, который забил единственный гол римлян – 7,5.