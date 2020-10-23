Италия

Федерико Пасторелло высоко оценил навыки своего клиента.

Федерико Пасторелло, агент нападающего Интера Ромелу Лукаку, заявил, что бельгиец на сегодняшний день является лучшим форвардом в мире.

"Его переезд в Италию был правильным решением, лучшим выбором. Интер — большая семья, и фанаты без ума от него.

Ему нужно чувствовать любовь, когда он чувствует привязанность ко всем, он действительно становится лучшим из того, что может предложить рынок, и, конечно же, Интер хочет удержать его. С точки зрения качества, отношения к делу и менталитета он на данный момент лучший нападающий в мире", — сказал Пасторелло Sky Sports UK.

Напомним, Лукаку забил дубль в поединке Лиги чемпионов, в котором Интер сыграл вничью с Боруссией М.