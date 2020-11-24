Италия

Руководитель бергамаского клуба заявил об успешно проведенных переговорах с текущим наставником команды.

Президент Аталанты Антонио Перкасси в интервью Sky Sports сообщил, что главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини подписал с клубом новое соглашение, продлив действующий контракт еще на один год. Об этом сообщает ресурс Football Italia.

"Мы уже продлили его контракт. Это произошло в конце прошлого сезона, мы уже продлили договор. Связь между наставником и командой растет с каждым днем", — заявил Перкасси.

Согласно предыдущим условиям, контракт Гасперини истекал в июне 2022 года, однако руководство клуба предприняло решительный шаг в сторону пролонгации данного соглашения.

В ближайшем будущем Аталанту ожидает гостевое противостояние против английского Ливерпуля в рамках четвертого тура Лиги чемпионов, которое состоится в среду, 25 ноября. Начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.