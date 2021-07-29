Италия

Игрок впечатлил руководство команды своей игрой в прошлом сезоне.

Перед стартом прошлого сезона итальянская Верона взяла в аренду тогда еще 19-летнего полузащитника английского Манчестер Сити Ивана Илича, и за проведенный футбольный год в составе "мастиффов" футболист настолько впечатлил наставников клуба, что они теперь готовы предложить ему полноценный контракт.

За 30 сыгранных поединков сербский футболист отличился тремя забитыми мячами.

Контракт Илича с Манчестер Сити завершается уже следующим летом, а отсутствие перспектив попасть в состав команды Хосепа Гвардиолы делает текущее трансферное окно фактически последней возможностью действующих чемпионов Англии хоть что-то заработать на его продаже.

Причем, Верона предлагает достаточно неплохие деньги за данного исполнителя — 8 млн евро, к которым в последствии могут добавиться различные бонусы.