Игрок впечатлил руководство команды своей игрой в прошлом сезоне.
Иван Илич, Getty Images
29 июля 2021, 13:32
Перед стартом прошлого сезона итальянская Верона взяла в аренду тогда еще 19-летнего полузащитника английского Манчестер Сити Ивана Илича, и за проведенный футбольный год в составе "мастиффов" футболист настолько впечатлил наставников клуба, что они теперь готовы предложить ему полноценный контракт.
За 30 сыгранных поединков сербский футболист отличился тремя забитыми мячами.
Контракт Илича с Манчестер Сити завершается уже следующим летом, а отсутствие перспектив попасть в состав команды Хосепа Гвардиолы делает текущее трансферное окно фактически последней возможностью действующих чемпионов Англии хоть что-то заработать на его продаже.
Причем, Верона предлагает достаточно неплохие деньги за данного исполнителя — 8 млн евро, к которым в последствии могут добавиться различные бонусы.