Италия

Стороны переговоров пришли к полному соглашению.

Руководство туринского Ювентуса и представители нападающего Пауло Дибалы на долгие месяцы ожиданий растянули процесс продления контракта футболиста, который должен подойти к концу уже летом следующего года.

При этом, стороны никогда не проявляли разные взгляды относительно данного вопроса, однако количество встреч между ними было явно нехарактерно для ситуации, в которой все уверены в конечном положительном исходе переговоров.

Однако, итальянская пресса ожидает развязки этого сериала уже на следующей неделе, на которую запланирована очередная встреча, по итогам которой ожидается официальное объявление об успешном заключении обновленной сделки.

Сообщается, что агент Дибалы Хорхе Антут брал паузу в расчете на то, чтобы его клиент ознакомился с принципами работы и требованиями Массимилиано Аллегри, после его второго пришествия на пост главного тренера Ювентуса.