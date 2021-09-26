Италия

Команды забили на двоих пять мячей.

Завершился поединок шестого тура итальянской Серии А, в котором Ювентус принимал на своем поле Сампдорию.

Команды продемонстрировали результативный футбол, забив на двоих пять мячей, а победителем из этой голевой перестрелки вышли подопечные Массимилиано Аллегри.

Финальный свисток зафиксировал победу Ювентуса со счетом 3:2.

Ювентус - Сампдория 3:2

Голы: Дибала 10, Бонуччи 43 (пен.), Локателли 57 — Йошида 44, Кандрева 83

Ювентус: Перин, Куадрадо, Бонуччи, Де Лихт, Алекс Сандро, Бернардески (Рэмзи 70), Бентанкур (МакКенни 82), Локателли, Кьеза (Кьеллини 70), Мората (Кин 82), Дибала (Кулушевски 22)

Сампдория: Аудеро, Берешински, Йошида, Колли, Мурру (Ауджелло 59), Кандрева, Торсби (Аскильдсен 87), Экдаль (Силва 59), Депаоли (Дамсгор 59), Капуто (Торрегросса 70), Квальярелла

Предупреждения: Бентанкур, Куадрадо, Бонуччи, Кин — Торсби, Мурру, Экдаль