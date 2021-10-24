Италия

Закончился один из двух топ-матчей Серии А этого уик-энда.

9-й тур итальянской Серии А завершался двумя топ-матчами — первый из них состоялся в Риме. Рома и Наполи не сумели распечатать ворота друг друга, закончив матч "сухой" ничьей.

С первых и до последних минут команды провели на встречных курсах. В первой половине первого тайма Абрахам был обязан забивать, но не сумел воспользоваться своим моментом. Англичанин получил повреждение в одном из моментов и в один момент показалось, что ему потребуется замена, но все обошлось.

В целом судья давал бороться и позволял футболистам некоторый градус эмоций — достаточно вспомнить как Осимхен начал ногами отмахиваться от соперника полсе фола в верховой борьбе — Масса простил нигерийца.

На второй тайм команды вышли не менее "заряжены", чем на первый и матч продолжился в том же русле, что и в первой половине встречи — борьба, эмоции и атаки. Несмотря на множество попыток взломать оборону друг друга, реальный момент был всего один за 45 минут — Политано прострелил, опередив Патрисиу на долю секунды, а Осимхен не сумел замкнуть передачу в борьбе с Ибаньесом и Манчини. Первый, кстати, на лету врезался в штангу в этом эпизоде, но сумел продолжить поединок.

Под конец матча все тот же Осимхен забил в ворота римлян, но сделал это из очевидного офсайда.

До конца матча команды так и не сумели распечатать ворота друг друга и как итог — нулевая ничья.

Рома после этой встречи остается на четвертой строчке с 16-ю очками в активе, а Наполи удержался на первой строчке, но имеет одинаковое количество очков со вторым Миланом — 25.

Рома — Наполи 0:0

Рома: Патрисиу — Карсдорп, Манчини, Ибаньес, Винья — Верету, Дзаньоло, Кристанте, Пеллегрини, Мхитарян — Абрахам (Шомуродов, 86).

Наполи: Оспина — Ррахмани, Ди Лоренцо, Кулибали, Руи — Зьелински, Руси, Ангисса — Политано, Осимхен, Инсьине (Мертенс, 82).

Предупреждения: Абрахам, Верету, Дзаньоло, Манчини