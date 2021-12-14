Италия

Украинский специалист добыл первую победу со своей командой.

Во втором раунде Кубка Италии Дженоа под руководством Андрея Шевченко принимала на своем поле Салернитану.

Команды провели довольно равный поединок с минимальным количеством опасных моментов, однако сильнее все же оказались подопечные украинского специалиста.

Единственный гол в середине второго тайма на свой счет записал Экубан, принеся тем самым победу своей команде.

Дженоа - Салернитана 1:0

Гол: Экубан, 76

Дженоа: Шемпер — Васкес, Бани, Бираски — Камбьязо (Гильоне, 46), Портанова (Мелегони, 60), Гальдамес, Эрнани (Туре, 89), Сабелли — Дестро (Каллон, 60), Экубан

Салернитана: Фьорилло — Ярошиньски, Гальоло, Богдан (Дьомбер, 83), Делли Карри, Кешрида — Ди Таккьо, Кастанос (Кулибали, 75), Скьявоне (Оби, 65) — Джурич (Гондо, 83), Вергани (Нванкво, 60)

Предупреждения: Скьявоне, Гальдамес, Васкес, Вергани, Ди Таккьо