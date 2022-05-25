Италия

Нападник не хоче завершувати виступи на професійному рівні.

Завершення чергового сезону призводить до логічного питання відносно майбутнього 40-річного нападника італійського Мілану Златана Ібрагімовича.

За поточний футбольний рік досвідчений виконавець узяв участь у 27 матчах, забивши вісім голів та віддавши три гольові передачі, після чого разом із командою здобув перемогу в Серії A.

Однак, не зважаючи на поважний футбольний вік, шведський виконавець геть не роздумує над припиненням виступів на професійному рівні.

Ба більше — Ібрагімович хоче грати саме в складі Мілану й надалі, задля чого ладен піти навіть на ризиковану операцію на лівому коліні, проблеми з яким дошкуляють йому останнім часом.

"Россонері", як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, також не проти продовжувати взаємини з власним виконавцем, та пропонують йому зарплатню в 2,5 млн євро за ще один рік виступів.