Італія

Аргентинський форвард залишить Верону цього літа.

Нападник Верони Джованні Сімеоне змінить клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 27-річний аргентинець зацікавив дортмундську Боруссію та Ніццу, проте сам футболіст віддає перевагу іншому варіанту продовження кар'єри.

Стверджується, що Сімеоне-молодший очікує, коли Наполі зробить пропозицію Вероні. З неаполітанцями у аргентинського форварда узгоджено умови контракту до літа 2027 року.

Минулого сезону Сімеоне провів на клубному рівні 35 матчів, у яких забив 17 голів та віддав 5 асистів.