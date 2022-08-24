Football Italia повідомляє про те, що Фіорентина домовилась із Вероною щодо трансферу Антоніна Барака. 

Чеський півзахисник має приєднатися до "фіалок" на правах оренди із опцією викупу. Команда з Артеміо Франкі повинна буде у майбутньому заплатити за футболіста 10 млн євро + можливі бонуси. 

Минулого сезону у складі Верони Барак провів 29 поєдинків у Серії А. Забив одинадцять м'ячів та віддав чотири асисти. 

Портал Transfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро. 

 