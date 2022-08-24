Італія

"Фіалки" незабаром можуть посилитись чеським півзахисником.

Football Italia повідомляє про те, що Фіорентина домовилась із Вероною щодо трансферу Антоніна Барака.

Чеський півзахисник має приєднатися до "фіалок" на правах оренди із опцією викупу. Команда з Артеміо Франкі повинна буде у майбутньому заплатити за футболіста 10 млн євро + можливі бонуси.

Минулого сезону у складі Верони Барак провів 29 поєдинків у Серії А. Забив одинадцять м'ячів та віддав чотири асисти.

Портал Transfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро.