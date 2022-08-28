Закінчились два матчі змагання.
Фіорентина - Наполі, Getty Images
28 серпня 2022, 23:59
У рамках третього туру італійської Серії А закінчились ще два поєдинки.
Лечче вдома зіграв внічию з Емполі — 1:1.
Команди відзначились голами ще у першому таймі. На 23 хвилині гості вийшли вперед завдяки голу від Парізі. Але господарі під завісу тайму відігрались. Автор голу Стрефецца.
У другому таймі краще виглядали господарі поля. Але жодна з команд так і не забила більше.
Лечче — Емполі
Голи: Стрефецца, 40 — Парізі, 23
Лечче: Фальконе — Гендре, Понграчіч, Баскіротто, Галло — Гонсалес (Блен, 79), Хюлманд, Бістровіч (Аскілдсен, 46) — Банда (Лістковскі, 74), Стефанецца (Ді Франческо, 69) — Сіссей (Коломбо, 79).
Емполі: Вікаріо — Парізі, Де Вінтер, Ісмаілі, Стоянович (Ебуехі, 65) — Бандінеллі (Хаас, 56), Марін, Хендерсон (Грассі, 73) — Бальданці — Сатріано (Дестро, 73), Ламмерс (Байрамі, 56).
Попередження: Марін, Банда, Стоянович.
Фіорентина та Наполі змагались у одному з центральних матчів туру.
У першому таймі гра була досить рівна. Господарі декілька раз загрожували Мерету, натомість Наполі не наніс жодного удару в створ воріт.
Другий тайм був куди гостріший та цікавіший. У гостей почали з'являтись моменти, господарі теж не відставали. Але голів ніхто так і не побачив — 0:0.
Фіорентина — Наполі 0:0
Фіорентина: Голліні — Додо, Міленковіч, Мартінес (Ігор, 69), Бірагі (Терзич, 80) — Бонавентура (Малех, 69), Амрабат, Барак — Іконе (Куаме, 59), Соттіль (Сапонара, 80) — Йович.
Наполі: Мерет — Руй, Кім, Ррахмані, Ді Лоренцо — Замбо, Лоботка (Ндомбеле, 78), Кварцхелія (Распадорі, 61), Зеліньскі (Ельмас, 61), Лосано (Політано, 71) — Осімхен (Сімеоне, 78).
Попередження: Мартінес, Замбо, Йович.