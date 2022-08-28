Італія

Закінчились два матчі змагання.

У рамках третього туру італійської Серії А закінчились ще два поєдинки.

Лечче вдома зіграв внічию з Емполі — 1:1.

Команди відзначились голами ще у першому таймі. На 23 хвилині гості вийшли вперед завдяки голу від Парізі. Але господарі під завісу тайму відігрались. Автор голу Стрефецца.

У другому таймі краще виглядали господарі поля. Але жодна з команд так і не забила більше.

Лечче — Емполі

Голи: Стрефецца, 40 — Парізі, 23

Лечче: Фальконе — Гендре, Понграчіч, Баскіротто, Галло — Гонсалес (Блен, 79), Хюлманд, Бістровіч (Аскілдсен, 46) — Банда (Лістковскі, 74), Стефанецца (Ді Франческо, 69) — Сіссей (Коломбо, 79).

Емполі: Вікаріо — Парізі, Де Вінтер, Ісмаілі, Стоянович (Ебуехі, 65) — Бандінеллі (Хаас, 56), Марін, Хендерсон (Грассі, 73) — Бальданці — Сатріано (Дестро, 73), Ламмерс (Байрамі, 56).

Попередження: Марін, Банда, Стоянович.

Фіорентина та Наполі змагались у одному з центральних матчів туру.

У першому таймі гра була досить рівна. Господарі декілька раз загрожували Мерету, натомість Наполі не наніс жодного удару в створ воріт.

Другий тайм був куди гостріший та цікавіший. У гостей почали з'являтись моменти, господарі теж не відставали. Але голів ніхто так і не побачив — 0:0.

Фіорентина — Наполі 0:0

Фіорентина: Голліні — Додо, Міленковіч, Мартінес (Ігор, 69), Бірагі (Терзич, 80) — Бонавентура (Малех, 69), Амрабат, Барак — Іконе (Куаме, 59), Соттіль (Сапонара, 80) — Йович.

Наполі: Мерет — Руй, Кім, Ррахмані, Ді Лоренцо — Замбо, Лоботка (Ндомбеле, 78), Кварцхелія (Распадорі, 61), Зеліньскі (Ельмас, 61), Лосано (Політано, 71) — Осімхен (Сімеоне, 78).

Попередження: Мартінес, Замбо, Йович.