Італія

До вашої уваги — прев'ю матчу 5-го туру Серії А.

Субота у Серії А подарує неймовірну кількість захоплюючих матчів. Поєдинок між Лаціо та Наполі стане такою собі вишенькою на торті і підсумує день.

Обидві команди неоднозначно розпочали сезон і мають у своєму активі як ефектні перемоги, так і не дуже зрозумілі невдачі. В обидвох — по 8 очок, 2 перемоги та 2 поразки. А ще — перманентна націленість на чужі ворота і нелюбов до "старої італійської школі". Це у їхній крові.

А ще Лаціо проти Наполі — це Мауріціо Саррі проти рідного клубу та Лучано Спаллетті проти головного супротивника своєї колишньої команди. Цікаво, чи не так?!

ЛАЦІО — НАПОЛІ

СУБОТА, 3 ВЕРЕСНЯ, 21:45. СТАДІО ОЛІМПІКО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІМОНЕ СОДЗА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Отже, на нас очікує битва команд, які добряче перетасували склад після минулого сезону. Лаціо нарешті підсилив захист і центр поля (проте майже залишив без уваги лінію атаки — не рахуючи молодого Кансільєрі), тоді як Наполі провів справжню зміну поколінь.

Логічно припустити, що на своєму полі Лаціо захоче взяти гру під контроль. Власне, Саррі не відходить від своїх принципів незалежно від суперника й статусу матчу. У складі варто очікувати певні зміни навіть попри загальну нелюбов сеньйора Мауріціо до ротації — Катальді відверто поступається у класі Мілінковичу-Савичу та Альберто і не виконує належним чином роль диригента. Не грає на тому роялі, на якому у Неаполі грав Жоржиньйо.

Період адаптації колишнього "гірника" Маркоса Антоніо має нарешті увінчатися першим виходом у стартовому складі. Так, ризиковано, проте й у відведений йому час бразилець завжди виправдовує довіру.

Наполі ж змусив усіх задати багато питань після останніх двох матчів. "Неймовірний" старт, здається, виявився лиш збігом календаря, а над побудовою нової команди містеру Спаллетті треба ще працювати. Так, він це вміє робити швидко, але ж не настільки, як здалося гарячим головам.

А ще сильніше "підганятиме" сеньйора Лучано Ліга чемпіонів і перший поєдинок із Ліверпулем, який відбудеться зовсім скоро...

А у гріі, де велику частину часу слід буде грати другим номером (ми поки про гру з Лаціо, а не Ліверпулем), команда повинна мати у старті гравців під контратакувальний футбол. Распадорі заміть Кварацхелії — цілком логічне рішення, враховуючи певну обмеженість грузина, якого вже почали боготворити неаполітанські трибуни.

Джакомо, якщо висловитися делікатно, більш дорослий футболіст. І мова тут не про вік. Там, де "Квара" піде у непотрібний обіграш і втратить м'яч, Распадорі вже встигне віддати пас. Ось що варто відзначати у першу чергу. А додатковий плюс Джакомо — він може зіграти чи не на кожній позиції у лінії атаки.

Ризикнемо припустити, що загальний клас і більш якісна лава запасних "партенопеї" дадуться взнаки. Так само, як і загальна успішна статистика матчів неаполітанців проти "орлів". Хоч навіть Лаціо у цьому сезоні ще матчем проти Інтера привчив усіх до вміння дивувати, тож дивуватися не варто будь-якому розвитку подій...

Орієнтовний склад Лаціо: Проведель — Ладзаррі, Патрік, Романьйолі, Марушич — Маркос Антоніо, Мілінкович-Савич, Луїс Альберто — Педро, Іммобіле, Дзаканьї

Орієнтовний склад Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім Мін-Дже, Матіас Олівейра — Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Распадорі

Цікаві факти:

- Наполі переграв Лаціо в останніх трьох очних матчах із загальних рахунком 11:3;

- 11 січня 2020 року Лаціо перемогою над Наполі забезпечив клубний рекорд за кількістю перемог у Серії А поспіль;

- Найкращий бомбардир в історії Лаціо Чіро Іммобіле — уродженець Торрен-Аннунціата. Це південне передмістя Неаполя.

ПРОГНОЗ 1:2