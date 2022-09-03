Італія

Представляємо до вашої уваги анонс міланського дербі.

Міланське дербі — не найжорстокіше у світі Кальчо. Фанати Мілана та Інтера не схильні вбивати один одного, що траплялося в історії протистояння, наприклад, Лаціо та Роми. Навіть коли вони б'ються, то роблять це трошки охайно, з дотриманням деяких правил.

Переходи між Міланом та Інтером — теж справа звичайна. Що казати: навіть між Динамо та Шахтарем вони стаються рідше. Чалханоглу — лиш найбільш яскравий приклад із недавніх, зазвичай людина-перебіжчик отримує у свій бік набагато менше хейту.

І попри ці всі ці нюанси, дербі "столиці моди" — це завжди щось особливе. Нехай навіть це дербі старих-добрих знайомих із сусідніх квартир. Воно, протистояння двох великих міланських клубів, без усіляких сумнівів входить до безсмертної футбольної класики.

МІЛАН — ІНТЕР

СУБОТА, 3 ВЕРЕСНЯ, 19:00. СТАДІО САН-СІРО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ КІФФІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Останніми роками протистояння двох міланських колективів повернуло колишню славу. Воно знову відбувається у рамках боротьби за Скудетто, а не просто за право зіграти у єврокубках чи навіть у Лізі чемпіонів. Інтер і Мілан знову не просто є претендентами на золоті нагороди — вони їх почергово виграють. Іноді, як-от у минулому сезоні — у запеклій очній боротьбі.

Ніхто не здивується, якщо команди Піолі та Індзагі розіграють титул і у сезоні-2022/23. Принаймні, далеко не в одному прогнозі можна побачити міланські колективи на першому і другому місцях відповідно.

Команди по-різному провели трансферне вікно. В принципі, як і личить клубам із кардинально різною філософією. Мілан підсилився не дуже масштабно, проте "точково". Дівок Орігі прийшов на підміну в атаку, Шарль Де Кетеларе — на роль майбутнього лідера та головної зірки.

В останні дні трансферного вікна "россонері" також увірвали Астера Вранкса з німецького Вольфсбурга (ще один бельгієць — скоріш за все, на потенційну заміну Кесс'є), німецького центрального оборонця Маліка Тшау з Шальке (за наявності Калулу, К'єра і Томорі — для глибини складу, адже Романьйолі пішов) і нідерландського правого захисника Барселони Сержиньйо Деста.

Останнє ім'я — найгучніше, але і найменш зрозуміле, адже Давіде Калабрія — прекрасний вінгбек, а Алессандро Флоренці — якісна підміна.

Коротше кажучи, чемпіони Італії не хапають зірок з неба і намагаються брати своє крок за кроком. Досвід виграного чемпіонства їм наче демонструє, що принаймні раз це може вдатися.

Щодо Інтера, то головне придбання "нерадзуррі" у дербі точно не зіграє. Мова, звісно, про травмованого Ромелу Лукаку, який повернувся після року незрозумілої поведінки у Челсі.

З інших підписань відзначимо прихід старого знайомого Сімоне Індзагі — Франческо Ачербі. До речі, колишнього гравця Мілана. Що цікаво, свого часу він прийшов до Лаціо саме після відходу до Інтера Стефана де Врея, а тепер нідерландець та італієць будуть разом цементувати оборону "нерадзуррі". Хоч і навряд вже у цьому матчі.

Команди стартувати суперечливо. До Інтера з чотирьох матчів є питання по двох поєдинках — проти Лечче та Лаціо, нехай навіть перший із них виявився переможним. У Мілана в активі також є 2 перемоги, але обидва нічийні поєдинки команда може записати собі хіба у величезний мінус.

Що слід очікувати на полі? А отут сказати важко. Обидві команди вміють грати по ситуації. Це у випадку Аталанти минулих років ми могли передбачити сценарій гри. Можемо, хоч і трошки з інших ухилом, передбачити ухил гри нинішньої Роми. А-от Піолі та Індзагі у своїх командах привчили до вміння грати як перших, так і другим номером.

Перемога ж, думаємо, буде за номінальними гостями поєдинку, чия невелика перевага у класі у вирішальну мить дасть про себе знати.

Орієнтовний склад Мілана: Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Тео Ернандес — Бенассер, Тоналі — Мессіас, Де Кетеларе, Леау — Жиру

Орієнтовний склад Інтера: Ханданович — Шкрініар, Де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Дімарко — Корреа, Джеко

Не зіграють: Ібрагімович, Крунич — Лукаку (травми)

Під питання: Ребич, Флоренці (Мілан)

Цікаві факти:

- Андрій Шевченко — найкращий бомбардир в історії міланського дербі. На рахунку українця — 14 забитих м'ячів;

- друге місце у заліку бомбардирів посідає Джузеппе Меацца, який грав за обидва клуби. Італієць відзначився у дербі 13 разів;

- в 1/2 Ліги чемпіонів-2002/03 Мілан пройшов Інтер за рахунок вже неіснуючого правила виїзного голу (0:0; 1:1), хоча обидва клуби грають на одному стадіоні.

ПРОГНОЗ 1:2