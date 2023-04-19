Італія

Норвежець промазав з позначки у Лізі чемпіонів.

Ерлінг Голанд вперше не забив пенальті у складі Манчестер Сіті — повідомляє статистичний портал Squawka.

Норвежець не зумів вразити ворота Баварії у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Попередні спроби форварда були вдалими. Він забивав Брайтону, Фулгему, Вулвергемптону, Крістал Пелас, Лейпцигу та Лестеру.

Матч на Альянц Арені між Манчестер Сіті та Баварією триває, ви можете спостерігати за грою онлайн на нашому сайті.