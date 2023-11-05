Італія

Господарі мали тотальну перевагу, але не змогли вразити ворота Щесни.

У рамках одинадцятого туру Серії А Фіорентіна на своєму полі приймала Ювентус.

Господарі під час зустрічі мали перевагу над туринською командою за всіма показниками, окрім забитих голів.

За всю гру "фіалки" завдали 25 ударів по воротах Войцеха Щесни, з яких чотири у ворота. Ювентус завдав чотирьох ударів, з яких три в площину воріт. Цього виявилося достатньо, щоби набрати три очки. На десятій хвилині гри Міретті забив дебютний гол за Ювентус.

Таким чином, маючи тотальну перевагу, Фіорентина не зуміла це конвертувати у набрані очки.

Фіорентина — Ювентус 0:1

Гол: Міретті 10.

Фіорентина: Терраччьяно, Парізі, Раньєрі (Міна 89), Кварта, Бірагі, Мандрагора, Артур (Соттіл 77), Барак (Бонавентра 59), Н. Гонсалес, Бельтран (Нзола 46), Куаме (Іконе 77).

Ювентус: Щесни, Гатті, Бремер, Ругані, МакКенні, Локателлі, Міретті (Камбіазо 61), Рабіо, Костич, Кін (Влахович 68), К'єза (Мілік 68).

Попередження: Раньєрі 83 – Рабіо 43, Кін 48, Гатті 58.