Серйозні зміни в менеджменті клубу.
Массара, Getty Images
06 січня 2024, 14:52
Римська Рома розглядає можливість призначити Фредеріка Массару або Хав'єра Рібалту на посаду спортивного директора клубу. Про це повідомляє Giallorossi.net
.
Зазначається, що головний тренер команди Жозе Моурінью буде відігравати ключову роль у остаточному прийняті рішення про призначення нового спортдира.
Останнім місцем роботи Массари був Мілан, який він покинув минулого літа. Хав'єр Рібалта востаннє працював у Марселі на аналогічній посаді.
Що буде з діючим спортивним директором клубу Тіагу Пінту невідомо.