Італія

Серйозні зміни в менеджменті клубу.

Римська Рома розглядає можливість призначити Фредеріка Массару або Хав'єра Рібалту на посаду спортивного директора клубу. Про це повідомляє Giallorossi.net

Зазначається, що головний тренер команди Жозе Моурінью буде відігравати ключову роль у остаточному прийняті рішення про призначення нового спортдира.

Останнім місцем роботи Массари був Мілан, який він покинув минулого літа. Хав'єр Рібалта востаннє працював у Марселі на аналогічній посаді.

Що буде з діючим спортивним директором клубу Тіагу Пінту невідомо.