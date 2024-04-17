Італія

У суперечці зіркового португальця з туринцями щодо невиплаченої зарплати за "ковідний" період, схоже, поставлено крапку.

Арбітражний суд виніс рішення щодо справи, позивачем якої виступив зірковий нападник збірної Португалії та саудівського Ан-Насра Кріштіану Роналду проти свого колишнього клуба туринського Ювентуса.

Причиною позову від 39-річного португальця стала невиплачена йому зарплата з боку "б'янконері" на загальну суму 19,5 млн євро, що виникла внаслідок двох невиплат зарплати під час пандемії COVID-19.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, 17 квітня суд ухвалив, що Ювентус має виплатити Роналду більше 9,7 млн євро (точна сума: 9 774 166,66 млн євро), які Кріштіану мав отримати без урахування податків і внесків. Також до цієї суми надають передбачені відсотки за дні затримки.

За рішенням арбітражного суду, Ювентус та Кріштіану Роналду поділяють відповідальність, тому туринський клуб мусить віддати футболісту лише половину невиплаченої зарплати за вищезгаданий період.