Італія

Аргентинець вирішив залишитися в нинішній команді.

Пауло Дібала прийняв рішення залишитися в Ромі.

Раніше з'явилася інформація, що аргентинський півзахисник погодився підписати трирічний контракт з Аль-Кадісією на загальну суму в 75 млн євро.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Дібала передумав і вирішив залишитися в Італії, відхиливши пропозицію саудівського клубу.

Гравець підтвердив це, виклавши пост в інстаграмі з нарізками найкращих моментів у Ромі, супроводивши відео підписом: "Спасибі, Рома. Побачимося в неділю".

У минулому сезоні Серії А Пауло провів 28 матчів, забив 13 голів і віддав 9 гольових передач.