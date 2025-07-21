Італія

Бергамаскі хочуть зберегти шведа.

Італійська Аталанта розпочала перемовини з центральним захисником Ісаком Гіном щодо продовження контракту. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, боси італійського клубу хочуть швидко закрити нову угоду з 26-річним шведом через серйозну зацікавленість до футболіста з боку клубів Серії А та АПЛ.

Зазначається, що сам футболіст не проти продовжити трудову угоду з "богинею", але на покращених умовах.

Чинний контракт гравця з бергамаскамі розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону Ісак Гін відіграв за Аталанту 42 матчі, зробив одну результативну передачу та отримав 12 жовтих карток.